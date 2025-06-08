A Mİlli Futbol Takımı, ABD’yi Yenildi

ABD MAÇINDAKİ GALİBİYET SEVİNCİ

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda ABD’yi 2-1 yenerek önemli bir başarıya imza attı. Teknik direktör Vincenzo Montella, ABD’de güçlü bir rakibe karşı ilk galibiyetlerini aldıkları için memnuniyetini dile getirdi. Pratt & Whitney Stadı’ndaki karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında Montella, “Bu galibiyeti Türk halkına armağan etmek istiyorum, dini bayramımız var biliyorsunuz, bu galibiyet onlara hediye olsun.” şeklinde konuştu.

İLK DAKİKALARDAKİ SORUNLAR

Montella, maçın başındaki 10 dakikanın farklı bir seyir izlediğini, çünkü rakiplerinin beklediklerinden farklı bir başlangıç yaptıklarını belirtti. “İlk 10 dakikası farklı geçti çünkü çalıştığımızın dışında başladılar orada bir gol buldular, 10. dakikadan sonra kendi baskı mesafelerimizi yeniden bulduk. İki golü de baskılar sonucunda bulabildik.” ifadelerini kullandı. Teknik adam, maçın genelinde takım oyununu beğendiğini ve istediklerini elde ettiklerini vurguladı.

OYUNCULARIN PERFORMANSI

Montella, oyuncularının performanslarının kendisini mutlu ettiğini belirtti. “Biliyorsunuz sezon sonu oldu, 50 maç oynamış futbolcularımız vardı. Ne kadar konsantrasyona sahip oldukları ve birlikte olmaktan keyif aldıklarını bir kez daha gösterdiler.” dedi. Ayrıca, yeni katılan oyuncuları değerlendirme fırsatları bulduklarını ve bunun kendileri için önemli olduğunu belirtti. “Amerika oyun prensipleri gelişmiş bir takım, burada ilk kez galip gelmek mutluluk verici.” değerlendirmesinde bulundu.

HEDEFLER VE GELECEK PLANI

Montella, 2026 Dünya Kupası’na katılacaklarına inandığını dile getirerek, “Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyorum ki 2026’da burada tekrar görüşürüz.” şeklinde konuştu. Türk halkının desteklerinin kendilerine güç kattığını belirten Montella, maçta Berke ve Mustafa Eskihellaç’ın performanslarından da memnun kaldıklarını ifade etti. “İlk kez oynadılar ve performansları memnun ediciydi.” diyerek sözlerini tamamladı.