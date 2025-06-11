A MİLLİ FUTBOL TAKIMI DT’Sİ FİNCENZO MONTELLA, MEXİCO MAÇINDAN SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTIR

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Meksika ile oynanan maç sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Montella, maçın değerlendirmesini yaparak, gerek hücum gerekse savunma oyununa dair düşüncelerini aktardı.

GÜÇLÜ OYUNUN TEMELİ

Bu maçta takımın gösterdiği performansın kendisini mutlu ettiğini belirten Montella, “Takımımın sahada gösterdiği mücadele ve disiplin beni sevindiriyor. Bu tür maçlar, oyuncularımızın gelişimi için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

GELECEK SEZONA HAZIRLIK

Montella, geleceğe dönük planlarıyla ilgili de bilgiler verdi. Takımın daha da güçlenmesi için gereken pozisyonlarda transfer yapacaklarını ve oyuncu demeçlerinin çok önemli olduğunu belirtti. “Önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalar, uluslararası arenada daha etkili olmamız için önem taşıyor” dedi.

MAÇ SONU DEĞERLENDİRMESİ

Son olarak, Montella, Meksika maçındaki performansı değerlendirerek, takımın üzerindeki baskıyı atması gerektiğini vurguladı. “Oynanan futbol, uluslararası arenada daha iyi yerlere gelmemizi sağlayacak bir temel oluşturuyor” açıklamasıyla sözlerini tamamladı.