A Milli Futbol Takımı Gürcistan’ı Yendi

2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMENTLERİ BAŞLIYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamındaki ilk maçında Gürcistan’a konuk oldu. Boris Paiçadze Arena’da gerçekleşen bu mücadeleyi milli takımımız 3-2’lik bir skorla kazandı. Bu galibiyet, A Milli Takım için önemli bir başlangıç oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN BAŞARILI PERFORMANSI

A Milli Takım forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan maçında rakip kaleye 2 gol gönderdi. 26 yaşındaki milli oyuncu, bu golleriyle dikkat çeken bir istatistiğin de sahibi oldu. Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya çıktığı Mayıs 2021’den itibaren 14 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı sağlayarak, milli takımda en fazla gole katkıda bulunan oyuncu unvanını elde etti.

Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında 15,08 gram sentetik uyuşturucu ve 13 bin 145 lira bulundu; bir kişi tutuklandı.
Brezilya’nın Ulusal Günü Resepsiyonu Gerçekleşti

Brezilya'nın Ulusal Günü, Ankara'daki büyükelçilikte gerçekleştirilen bir resepsiyonla kutlandı.

