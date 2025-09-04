A Milli Futbol Takımı Gürcistan’ı Yendi

2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMENTLERİ BAŞLIYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamındaki ilk maçında Gürcistan’a konuk oldu. Boris Paiçadze Arena’da gerçekleşen bu mücadeleyi milli takımımız 3-2’lik bir skorla kazandı. Bu galibiyet, A Milli Takım için önemli bir başlangıç oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN BAŞARILI PERFORMANSI

A Milli Takım forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan maçında rakip kaleye 2 gol gönderdi. 26 yaşındaki milli oyuncu, bu golleriyle dikkat çeken bir istatistiğin de sahibi oldu. Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya çıktığı Mayıs 2021’den itibaren 14 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı sağlayarak, milli takımda en fazla gole katkıda bulunan oyuncu unvanını elde etti.