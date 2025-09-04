A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile karşılaşacak

A MİLLİ TAKIM GÜRCİSTAN İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Takım, Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk mücadelesinde Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak yedinci resmi müsabaka olarak kayıtlara geçecek.

SON ANTRENMAN YAPILDI

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçından önceki son antrenmanını Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmı basın mensuplarına açık tutuldu. Oyuncular, ısınma egzersizlerinin ardından pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Basına kapalı bölümde ise Gürcistan’a karşı uygulanacak taktiksel denemeler üzerinde duruldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk sınavında sahaya çıkacak olan Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma Tiflis’teki Boris Paiçadze Arena Stadyumu’nda düzenlenecek ve İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Massa’nın yardımcılıkları Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecekken, dördüncü hakem olarak Matteo Marcenaro görev yapacak.

GRUPTAKİ REKABET

Milliler, E Grubu’nda Gürcistan’ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan ile Dünya Kupası bileti için mücadele edecek. 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklığında düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda toplam 48 ülke yarışacak. Avrupa’dan 16 takımın katılacağı bu turnuvada, grup aşamalarını Kasım ayında tamamlayan lider 12 ekip direkt olarak Dünya Kupası’na vize alacak. Grup ikincileri ise UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 ekiple birlikte play-off turuna katılacak. Mart 2026’da gerçekleştirilecek bu maçlar sonunda 4 ülke daha turnuvaya katılma hakkı kazanacak.

ADAY KADRODAKİ İSİMLER

Ay-yıldızlı ekibin Gürcistan karşılaşması için belirlenen aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

• Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

• Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

• Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

• Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

GÜRCİSTAN KADROSU

Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol’un açıkladığı Gürcistan kadrosu ise şöyle:

• Kaleciler: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

• Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)

• Orta Saha/Forvet: Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon).