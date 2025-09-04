A Milli Futbol Takımı, Gürcistan’la karşılaşacak

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00’da başlayacak ve TV8 kanalından canlı yayınlanacak. Maçın hakem koltugunda ise İtalya Futbol Federasyonundan Davide Massa yer alacak.

Türkiye, E Grubu’nda yalnızca Gürcistan ile değil, aynı zamanda İspanya ve Bulgaristan ile de Dünya Kupası’na katılmak için savaşacak. Grup aşamasındaki diğer bir önemli karşılaşma ise TSİ 21.45’te Bulgaristan ile İspanya arasında gerçekleşecek. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya’da İspanya’yı ağırlayacak.

TAKIM KADROLARI

Gürcistan takımının kadrosunda yer alan oyuncular: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze. Türkiye’nin kadrosunda ise Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu bulunuyor.