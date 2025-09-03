A Milli Futbol Takımı Hazırız Dedi

TEKNİK DİREKTÖR MONTELLA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi yaptığı açıklamalarda, “Zorlu bir maç olacağını biliyorum ama biz hazırız, iyi çalıştık. İstediğimiz sonucu almak için sahaya çıktığımızda elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde belirtti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasını yarın Gürcistan’a karşı deplasmanda oynayacak olan A Milli Takım, Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısı ile medyanın karşısına çıktı.

GÜRİSTAN’A SAYGIYLA HAZIRLIK YAPTIK

Montella, Gürcistan’ın son yıllardaki gelişiminden bahsederek, “Gürcistan son yıllarda çok gelişen, saygı duyduğumuz bir milli takım. Avrupa Şampiyonası’nda da bizler gibi milletini gururlandıran bir takım var. Zorlu bir maç olacağını biliyorum ama biz hazırız, iyi çalıştık. İstediğimiz sonucu almak için sahaya çıktığımızda elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Basın toplantısında, Arda Güler’in hangi pozisyonda oynayacağına dair soruya yanıt veren Montella, “Arda’nın bu sene tüm maçlarını izledim. Sadece orta sahada oynamadığını, forvet arkası ve orta sahada farklı pozisyonlarda da yer aldığını gördük. Öyle bir futbolcu ki tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Her maçın bir hikayesi vardır. Kendi kulübünde oynarken etrafındaki takım arkadaşlarının özelliklerine bakarak karar veriyor. Bu nedenle farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine sahip” dedi.

REKABETİN POZİTİF ETKİLERİ

Hücum oyuncularının formda olması hakkında bir değerlendirmede bulunan Montella, “Rekabet her zaman pozitif etkiler, en yüksek hedefleriniz için rekabet ediyorsunuz. Eğer formda oyuncular yoksa endişelenebilirsiniz. Bu takımın değeri, sonradan oyuna giren ve katkı sağlayabilecek futbolculardan oluşur. Bütün futbolcuların birlikte hareket edip sonradan oyuna girenlerin maçı değiştirebilecek kapasitedeyse endişe duymaya gerek yok” dedi.

MAÇIN ÖNEMİ VE HAZIRLIKLAR

Montella’ya, Gürcistan teknik direktörünün Türkiye maçı hakkında “gruptaki ilk ama en önemli maçımız” şeklindeki ifadesi sorulduğunda, “Kuşkusuz benim açımdan en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası’nda da ne kadar zor bir rakip olduğunu söylemiştim. Ne kadar önemli bir rakip olduğunu biliyoruz, ona göre hazırlık yaptık. İstediğimiz sonucu almak için sahada olacağız” cevabını verdi. Ayrıca, yarın statta coşkulu bir atmosferin olacağını bilerek, “Her maçın hikayesi farklıdır, çeşitli varyasyonlara göre hazırlığımızı yaptık” şeklinde konuştu.

MERİH DEMİRAL’DAN GÜÇLÜ MESAJLAR

Milli futbolcu Merih Demiral, takımın durumunu değerlendirerek, “Hazırız. Antrenmanlarımızı yaptık. Her şey yolunda. Gürcistan’ın çok önemli oyuncuları var ama biz kimseden çekinmiyoruz. Kendimizi biliyoruz, o yüzden en iyi şekilde en iyi cevabı sahada vereceğimizi düşünüyorum” dedi. Ayrıca, “Gürcistan maçı çok önemli. Bunun farkındayız. Hem grubun en önemli maçlarından bir tanesi hem de galibiyetle başlamak istiyoruz.” ifadesini kullandı.

BAŞARI İÇİN MİLLİYET BİRLİĞİ

Duygularını paylaşan Merih, “Takımın morali çok iyi. Hepimiz burada olmaktan dolayı mutluyuz. Birlikte olmanın getirdiği motivasyonu en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi. E Grubu’ndaki diğer takımlar hakkında yorum yaptığında ise, “Her ihtimal için hazırız. Uzun yıllar sonra Dünya Kupası’na katılma şansımız var. Buna çok yakınız. Liderlik de uzak değil. İnşallah yarın en iyi şekilde başlayıp grubu en iyi şekilde bitiririz” şeklinde konuştu.