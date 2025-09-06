A Milli Futbol Takımı Hazırlıklarını Tamamladı

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya ile karşılaşacak. Takım, hazırlıklarını tamamladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde, teknik ekip ve futbolcular saha ortasında fotoğraf çektirdi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Çalışma, ısınma hareketleriyle başladı ve basına açık bölüm koşu ve pas çalışması ile sonlandı. Basına kapalı bölümde ise İspanya karşılaşması için taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi. Antrenmanda oyuncuların oldukça neşeli olduğu gözlemlendi.

MAÇ SAATİ

Türkiye-İspanya karşılaşması, yarın saat 21:45’te başlayacak.