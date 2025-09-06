Haberler

A Milli Futbol Takımı Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Konya’da İspanya ile yapacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı. Milliler antrenman öncesi birlikte aile fotoğrafı çektirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2’nci maçında İspanya’yı ağırlayacak olan A Milli Takım, hazırlık çalışmalarını Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda gerçekleştirdi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella’nın yönlendirmesiyle gerçekleştirildi. Milliler ve teknik ekip, stadyumda çekilen aile fotoğrafının ardından basına açık bölümde ısınma hareketlerine başladı. Isınmanın ardından takım, top kapma çalışmaları yaptı ve antrenman taktik çalışmaları ile sona erdi.

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ederken, yeni transfer Muçi de takım çalışmasına katıldı.
Fenerbahçe Seçiminde Gelişme Yaşandı

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Kulüp içindeki gelişmeler merakla takip ediliyor.

