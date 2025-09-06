A Milli Futbol Takımı, İspanya ile karşılaşacak

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İSPANYA İLE KARŞILAŞIYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci karşılaşmasında yarın Konya’da son Avrupa şampiyonu İspanya ile mücadele edecek. Saat 21.45’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu maçta, Türkiye’nin ilk mücadelesi Gürcistan’a karşı 3-2’lik galibiyet ile sonuçlanmıştı. İspanya ise Bulgaristan’ı 3-0’lık skorla mağlup etti. Milliler, bu maçın ardından 11 Ekim’de Bulgaristan ile deplasmanda oynayacak ve 14 Ekim’de Gürcistan’ı ağırlayacak.

TÜRKİYE VE İSPANYA TARİHİ RANDEVU

Türkiye ile İspanya, bugüne kadar toplamda 11 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda, Türkiye yalnızca 1 kez galip gelirken, 6 kez mağlup oldu ve 4 maç da berabere sona erdi. Türkiye, rakip fileleri toplamda 5 kez havalandırabilirken, kalelerinde 17 gol gördü. Millilerin tek galibiyeti ise 14 Mart 1954’te, 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İstanbul’da yapılan maçta elde edildi. İki takım son olarak Avrupa Şampiyonası’nda 17 Haziran 2016’da karşı karşıya geldi ve o maçta İspanya 3-0’lık skorla galip geldi.

MİLLİLERİN MÜSABAKA İSTATİSTİKLERİ

A Milli Takım, toplamda 642 maçta yer aldı. Bu karşılaşmalarda 252 galibiyet, 240 mağlubiyet ve 150 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar, 881 gol atarken, kalesinde 916 gol gördü. Takım, Vincenzo Montella’nın yönetiminde 24 maç yaptı ve bu süreçte 13 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

KONYA’DA YENİDEN SAHADA

Milliler, İspanya maçıyla birlikte 9. kez Konya’da sahaya çıkacak. Daha önce burada oynanan 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ettiler. Konya’da ilk maçları 3 Eylül 2015’te Letonya ile oldu ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Milliler, burada daha önce Fransa, Hollanda, İzlanda ve Letonya gibi takımları mağlup etmeyi başardı.

BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI

A Milli Takım’da Barış Alper Yılmaz, Gürcistan maçında kırmızı kart gördüğü için İspanya karşısında kadroda yer alamayacak. Hakem Davide Massa, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledikten sonra Barış Alper’e direkt kırmızı kart gösterdi.

MAÇIN HAKEMİ VE GÖREVLİLER

Türkiye ile İspanya arasındaki mücadelede hakemlik görevini Michael Oliver üstlenecek. Oliver’ın yardımcıları Stuart Burt ve James Mainwaring olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Christopher Kavanagh, VAR görevini ise Jarred Gavan Gillett, AVAR olarak da Darren England alacak.

TEKNİK ADAM VE KADRO

Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın aday kadrosunda yer alan futbolcular, kaleciler Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok ve Uğurcan Çakır olarak belirlendi. Defans oyuncuları; Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Ortada ise Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan görev alıyor. Forvet oyuncuları; Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün’den oluşuyor.