A Milli Futbol Takımı, İspanya ile Mücadele Edecek

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasında Konya’da İspanya ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak olan bu kritik mücadelede, İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver’ın yardımcı hakemlik görevini ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

TÜRKİYE’NİN GRUP PERFORMANSI

Gürcistan deplasmanında elde edilen galibiyetle Dünya Kupası Elemeleri’ne 3 puanla başlangıç yapan Türkiye, gruptaki ikinci mücadelesinde İspanya’yı konuk edecek. İki ülke, yaklaşık 9 yıl aradan sonra yeniden rakip olacak. İspanya ile Türkiye arasında daha önce oynanan karşılaşmalar, İspanya’nın üstünlüğü ile sonuçlanıyor.

Türkiye ve İspanya, bugüne dek 11 kez karşı karşıya geldi. Bunların 2’si özel maç özelliği taşırken, 6 karşılaşmayı İspanya kazanmayı başardı. 4 maçta ise eşitlik sağlandı; Türkiye yalnızca 1 kez rakibini yenmeyi başardı. İki takım son olarak 2016 Avrupa Şampiyonası’nda karşı karşıya geldi ve İspanya, bu maçı 3-0’lık skorla kazandı. A Milli Futbol Takımı, İspanya’yı tarihinde ilk ve son kez Dünya Kupası Elemeleri’nde 1954 yılında İnönü Stadyumu’nda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. O dönemki elemelerde, her iki takım da 1’er maç kazanıp bir maçta berabere kalmış; bu sonuçların ardından Türkiye, kura çekimi sonrasında Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmişti.