A Milli Futbol Takımı, İspanya’ya 6-0 yenildi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TARİHİ MAĞLUBİYET YAŞADI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan maçta İspanya’ya 6-0 yenildi. Ay-yıldızlılar, elemelerde 4 yıl aradan sonra kalesinde yine 6 gol görmüş oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’na ait 2. maçında Konya’da İspanya’yı ağırlayan milli takım, bu karşılaşmada tarihi bir hezimetle karşılaştı. İspanya’nın Mikel Merino’nun 3 gol attığı mücadelede, diğer goller Pedri (2) ve Ferran Torres tarafından kaydedildi.

GEÇMİŞTEKİ MAĞLUBİYETLER

A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde Mart 2024’te Avusturya karşısında oynadığı özel karşılaşmayı 6-1 kaybetmişti. Resmi maçlarda kalesinde 6 gol gördüğü son karşılaşmayı ise 7 Eylül 2021’de Amsterdam’da Hollanda’ya karşı oynamıştı. 2022 Dünya Kupası elemelerinde farklı kaybeden milliler, gruptaki tek mağlubiyetini 6-1 ile yaşayıp, ikinci olarak play-off oynamıştı.

SON 60 YILDAKİ EN AĞIR SKOR

A Milli Futbol Takımı’nın resmi maçlarda yaşadığı 6-0’lık mağlu­biyet, 1965 yılından bu yana en ağır yenilgi oldu. O yıl Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İstanbul’da Çekoslovakya ile yapılan mücadelede yine 6-0’lık bir skorla mağlup olmuştu. Ayrıca, 4 Nisan 1984’te Macaristan ile oynanan özel karşılaşmada da konuk ekip 6 farkla galip gelmişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

