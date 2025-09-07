A Milli Futbol Takımı, İspanya’ya 6-0 yenildi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TARİHİ MAĞLUBİYET YAŞADI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan maçta İspanya’ya 6-0 yenildi. Ay-yıldızlılar, elemelerde 4 yıl aradan sonra kalesinde yine 6 gol görmüş oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’na ait 2. maçında Konya’da İspanya’yı ağırlayan milli takım, bu karşılaşmada tarihi bir hezimetle karşılaştı. İspanya’nın Mikel Merino’nun 3 gol attığı mücadelede, diğer goller Pedri (2) ve Ferran Torres tarafından kaydedildi.

GEÇMİŞTEKİ MAĞLUBİYETLER

A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde Mart 2024’te Avusturya karşısında oynadığı özel karşılaşmayı 6-1 kaybetmişti. Resmi maçlarda kalesinde 6 gol gördüğü son karşılaşmayı ise 7 Eylül 2021’de Amsterdam’da Hollanda’ya karşı oynamıştı. 2022 Dünya Kupası elemelerinde farklı kaybeden milliler, gruptaki tek mağlubiyetini 6-1 ile yaşayıp, ikinci olarak play-off oynamıştı.

SON 60 YILDAKİ EN AĞIR SKOR

A Milli Futbol Takımı’nın resmi maçlarda yaşadığı 6-0’lık mağlu­biyet, 1965 yılından bu yana en ağır yenilgi oldu. O yıl Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İstanbul’da Çekoslovakya ile yapılan mücadelede yine 6-0’lık bir skorla mağlup olmuştu. Ayrıca, 4 Nisan 1984’te Macaristan ile oynanan özel karşılaşmada da konuk ekip 6 farkla galip gelmişti.