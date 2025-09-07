A Milli Futbol Takımı, İspanya’yı konuk etti

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN İSPANYA MAÇI HAZIRLIKLARI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sürecinde karşılaştığı İspanya maçı için Gürcistan’da oynanan müsabakadaki kadrosunu tercih etti. Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. karşılaşmasında Konya’da İspanya ile buluşuyor. Montella, Gürcistan’da sahaya sürdüğü 11’de bir değişiklik yapmadı.

A MİLLİ TAKIMDA KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Kaan Ayhan, yaşadığı kasık sakatlığı sebebiyle bugünkü maçın kadrosunda yer almadı. A Milli Takım, maça Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu 11’i ile başladı. Yedek oyuncular ise Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Can Uzun ve Deniz Gül olarak belirlendi.

KONYA’DA TARİHİ ANLAR

A Milli Futbol Takımı, 694 gün aradan sonra Konya’da bir resmi maça çıkıyor. Millilerin bu şehirde tarihi başarılar elde ettiği biliniyor. Son olarak, ay-yıldızlılar 15 Ekim 2023’te 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Letonya ile karşılaşmış ve maçı 4-0’lık galibiyetle tamamlamıştı. Bu sonuç, finaller için yol açmıştı.

KONYA’DA MİLLİ MAÇ HEYECANI

Maçın yapıldığı Konya şehrinde milli maç coşkusu tüm gün boyunca sürdü. Erken saatlerden itibaren stadyum çevresine gelen taraftarlar, Fan Zone alanında keyifli vakit geçirdi. Maç öncesinde tribünler dolarken, taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi. Stadyumda bulunan tüm koltuklara Türk bayrakları dağıtıldı ve seremoni öncesinde taraftarlar bayrakları dalgalandırarak coşku yarattı.