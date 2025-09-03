A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü V. Montella, Gürcistan maçı öncesi hazırız dedi. T. D. V. Montella, “Zorlu bir maç bekliyoruz.” şeklinde konuştu. Merih Demiral, “Kimseden çekinmiyoruz.” ifadelerini kullandı. Güçlü bir takım için rekabet gerekiyor. “Galibiyetle başlamak istiyoruz.” diye vurguladı

TEKNİK DİREKTÖR MONTEA’DAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, “Zorlu bir maç olacağını biliyorum ama biz hazırız, iyi çalıştık. İstediğimiz sonucu almak için sahaya çıktığımızda elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde ifadeler kullandı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ilk maçında yarın deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nda, Montella ve futbolculardan Merih Demiral, Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’ndaki basın toplantısında bir araya geldi. Montella, Gürcistan takımının son yıllarda önemli gelişmeler gösterdiğini vurgulayarak, “Gürcistan son yıllarda çok gelişen, saygı duyduğumuz bir milli takım. Avrupa Şampiyonası’nda da bizler gibi milletini gururlandıran bir takım var” dedi.

ARDA GÜLER’İN POZİSYONU HAKKINDA

Montella, Gürcü bir basın mensubunun Arda Güler hakkında sorduğu soruya, “Arda’nın bu sene tüm maçlarını izledim. Sadece orta sahada değil, forvet arkası ve orta sahada farklı pozisyonlarda da oynadı. Öyle bir futbolcu ki tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu” yanıtını verdi. Ayrıca, takımda rekabetin pozitif etki yarattığını belirterek, “Rekabet her zaman pozitif etkiler, en yüksek hedefleriniz için rekabet ediyorsunuz. Bu takımın değeri sonradan oyuna giren ve katkı sağlayabilecek futbolculardan oluşuyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ

Montella, Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol’un “Türkiye maçı gruptaki ilk ama en önemli maçımız” ifadesini hatırlatarak, “Kuşkusuz benim açımdan en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası’nda da bunu dile getirmiştim, çok zorlu bir rakip” dedi. Statta coşkulu bir atmosfer olacağını bildiğini dile getiren Montella, “Bu statta sıcak bir atmosfer olacağını hepimiz biliyoruz. Her maçın hikayesi farklıdır, belki o gün gibi olamayacaklar ama her varyasyona göre hazırlığımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

DEMİRAL’IN KENDİNE GÜVENİ TAM

Milli futbolcu Merih Demiral, Gürcistan maçı öncesinde, “Hazırız. Antrenmanlarımızı yaptık. Her şey yolunda. Gürcistan’ın çok önemli oyuncuları var ama biz kimseden çekinmiyoruz” diye belirtti. 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki maçı hatırlatan Demiral, “Gürcistan maçı çok önemli. Bunun farkındayız. Hem grubun en önemli maçlarından biri hem de galibiyetle başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLİ FORMAYI TAŞIMAK BÜYÜK ŞANS

Morallerinin iyi durumda olduğunu ifade eden Demiral, “Takımdaki herkes çok mutlu. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Milli formanın altında olmak hepimiz için büyük bir şans” dedi. E Grubu’ndaki diğer takımların değerlendirilmesiyle ilgili olarak ise, “Her ihtimale hazırız. Uzun yıllar sonra Dünya Kupası’na katılma şansımız var. Liderlik de uzak değil” şeklinde açıklamalarda bulundu.