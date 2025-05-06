A Milli Hentbol Takımı, Avusturya’yı Ağırlayacak

A MİLLİ TAKIM AVUSTURYA İLE 5. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 7. Grup’taki 5. mücadelesinde yarın Sivas’ta Avusturya ile karşılaşacak. Taha Akgül Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta, Fransız hakem çifti Karim Gasmi ve Raouf Gasmi görev alacak. Başantrenör Oliver Roy Camino yönetimindeki milli takım, 20 kişilik kadrosuyla 5 Mayıs Pazartesi günü kamp çalışmalarına Sivas’ta başladı. Ay-yıldızlı takım, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde grubunda oynadığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup’taki ilk karşılaşmasında Avusturya’ya deplasmanda 31-28 yenildi. İkinci mücadelesinde Almanya’ya 36-29 mağlup oldu. Gruptaki 3. karşılaşmada İsviçre’ye 38-34 yenildi ve deplasmanındaki revanşta ise rakibine 30-27 kaybetti. Türkiye, grubundaki 6. ve son müsabakasını 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Almanya ile deplasmanda oynayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya ile yarın 10. resmi maçına çıkıyor. Bugüne kadar oynanan 9 karşılaşmada milli takım, rakibine karşı 2 galibiyet aldı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 4 karşılaşmada Türkiye sahadan mağlup ayrıldı. Bu maç, Türk halkı için önemli bir mücadele olma özelliği taşıyor ve takımın grup sıralamasını etkileyebilir.