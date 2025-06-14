A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 organizasyonuna hazır

MEDYA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 18-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi medya günü düzenledi. Organizasyon, Basketbol Gelişim Merkezi’nde yapıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, başantrenör Ekrem Memnun ve takım kaptanı Olcay Çakır Turgut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HİDAYET TÜRKOĞLU’NDAN GÜÇLÜ MESAJ

TBF Başkanı Türkoğlu, takımın kalitesine dikkat çekerek, “Bu süreçte gösterdikleri başarılardan dolayı bütün takımı, hocamızı ve ekibi kutluyorum. Ülke olarak bu tip organizasyonlara gitmeyi hak eden ve bu kaliteye sahip olan bir milli takımımız var. Avrupa Şampiyonası’nda milli takımımızın özveriyle, istekle ve heyecanla ülkemizi gururlandıracak şekilde mücadele edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Ay-yıldızlıların güzel bir kamp süreci geçirdiğini belirten Türkoğlu, “İnşallah ilk maçla birlikte ülkemizi en iyi şekilde gururlandıracak başarıyı elde ederler ve ülkemizde kadın basketbolunun yükseleceği bir yaz süreci olur” dedi.

NİLAY KARTALTEPE: HEYECANLIYIZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, turnuvaya hazır olduklarını belirtti. “Oyuncu arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz son hazırlıklarını tamamladı. Turnuvaya hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Çok heyecanlıyız. Öncelikle hedefimiz gruptan çıkmak” diyen Kartaltepe, 18 Haziran’daki ilk maçlarının önemine vurgu yaptı.

EKREM MEMNUN: MOTİVASYONUMUZ YÜKSEK

Başantrenör Ekrem Memnun, iyi bir kamp süreci geçirdiklerini dile getirdi. “Oyuncuların dikkati, özverisi ve enerjisi sürekli artarak yukarı geldi” diyen Memnun, “Özellikle istek ve motivasyon çok önemli. Bu yönden çok iyi bir durumdayız. Tekrar o günlerimize gelmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

OLCAY ÇAKIR TURGUT: YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut, takım olarak güzel bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi. “Turnuva için Atina’ya gidip yolumuza devam edeceğiz” diyerek umutlu olduklarını ifade etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki maç programı şöyle:

18 HAZİRAN ÇARŞAMBA TSİ 17.30 | Türkiye – Fransa

19 HAZİRAN PERŞEMBE TSİ 17.30 | İsviçre – Türkiye

21 HAZİRAN CUMARTESİ TSİ 20.30 | Yunanistan – Türkiye