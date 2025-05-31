A Milli Kadın Basketbol Takımı Galip Geldi

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI LİTVANYA’YI MAĞLUP ETTİ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel bir karşılaşmada Litvanya’yı 73-68 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, 2025 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürürken, Litvanya ile karşılaşma fırsatı buldu. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Karşılaşmanın ilk çeyreği, Litvanya’nın 16-10’luk üstünlüğü ile sona erdi. Ancak ikinci çeyrekte daha iyi bir performans sergileyen Türkiye, soyunma odasına 34-32 önde girdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan milli takım, üçüncü periyodu 54-49 önde tamamladı ve karşılaşmayı 73-68’lik skorla galip kapattı.

Bu mücadelede ay-yıldızlılarda Derin Erdoğan 18 sayı ile öne çıkarken, Elif Bayram ve Tilbe Şenyürek 13’er, Olcay Çakır Turgut ise 12 sayı kaydetti. Ayrıca, maç sırasında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de müsabakayı izleme fırsatı buldu.

Türkiye, 18-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu’nda mücadele edecek. Bu önemli turnuva öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, başarı hedefliyor.