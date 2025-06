A Milli Kadın Basketbol Takımı Hazır

MEDYA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

A Milli Kadın Basketbol Takımı 18-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2025 Avrupa Şampiyonası için medya günü etkinliği düzenledi. Basketbol Gelişim Merkezi’nde yapılan etkinlikte Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, başantrenör Ekrem Memnun ve kaptan Olcay Çakır Turgut basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Türkoğlu, bir konuşma yaparak millilerin elemelerde grubunu ilk sırada tamamlayarak Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandığını belirtti. “Bu süreçte gösterdikleri başarılardan dolayı bütün takımı, hocamızı ve ekibi kutluyorum. Ülke olarak bu tip organizasyonlara gitmeyi hak eden ve bu kaliteye sahip olan bir milli takımımız var” şeklinde ifade etti.

TÜRKİYE’NİN HEDEFLERİ

Hidayet Türkoğlu, ay-yıldızlıların kamp sürecinin iyi geçtiğini de vurguladı. “İnşallah ilk maçla birlikte ülkemizi en iyi şekilde gururlandıracak başarıyı elde ederler ve ülkemizde kadın basketbolunun yükseleceği bir yaz süreci olur. Turnuvalarda maç maç bakılması gerektiğine her zaman inanan bir insan oldum” dedi. Grubu değerlendiren Türkoğlu, Fransa’nın güçlü bir rakip olduğunu fakat her maçın ayrı bir önemi olduğunu belirtti. “Fransa maçıyla başlayıp, daha sonra İsviçre ve ev sahibi Yunanistan’a karşı da aynı konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Hedefimiz her zaman milli takımımızı en iyi yerlere götürmek” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞA HAZIR

Genel menajer Nilay Kartaltepe ise A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın turnuvaya hazır olduğuna inandıklarını söyledi. “Yoğun ve verimli bir kamp dönemi geçirdik. Oyuncu arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz son hazırlıklarını tamamladı. Turnuvaya hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Çok heyecanlıyız” diyerek hedeflerini açıkladı. İlk maçın önemine değinen Kartaltepe, “Gruptan çıkarak, diğer hedeflerimize bakacağız” şeklinde konuştu.

HEDEF MADALYA TURLARI

Başantrenör Ekrem Memnun, takımı ve motivasyonları hakkında olumlu görüşler belirtti. “İstek ve motivasyon açısından çok iyi durumdayız. İlk 2’ye girip gruptan çıkarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” dedi. Kemik kadronun 2-3 yıl önce oluşturmaya başladıklarını belirten Memnun, son dönemde yaşanan gelişmelerin kendilerini umutlandırdığını ifade etti. “İyi sonuçlar almak, milli takımın layık olduğu yere gelmesinde çok büyük etki yaratacaktır” değerlendirmesini yaptı.

HEDEF ÇEYREK FİNAL

Memnun, gruptaki takımları ise şöyle değerlendirdi: “Fransa, son olimpiyat finalisti. Çok güçlü bir kadın basketbol ekolü. Bizim tek amacımız, ne olursa olsun gruptan çıkarak çeyrek final maçını oynamak. İnşallah amacımıza ulaşırız.” A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın kaptanı Olcay Çakır Turgut ise kamp sürecinin verimli geçtiğini ve Atina’ya giderek turnuvaya hazırlanmaya devam edeceklerini belirtti. “İdmanlarımızı yaptık ve maçlarımızı oynadık” cümlesini kullandı.