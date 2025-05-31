A Milli Kadın Basketbol Takımı İyi Durumda

MİLLİ TAKIMIN HAZIRLIKLARI İYİ GİDİYOR

2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları bağlamında Litvanya ile karşılaşan A Milli Kadın Basketbol Takımı, maçı 73-68 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında oyuncular Derin Erdoğan ve Tilbe Şenyürek, AA muhabirine takımın durumu hakkında bilgi verdi. Derin Erdoğan, takımın büyük bir hevesle hazırlandığını ve hem tecrübeli hem de genç oyuncularla karma bir yapıya sahip olduklarını belirtti. “Bence bu çok güzel bir şey. Fransa’da iki maç oynadık. Çok zordu. Çok fiziksel ve sert maçlardı. Oradan öğrendiğimiz şeyler neticesinde Litvanya ile oynadık. Bence çok iyi gidiyoruz. Her maçta kendimize bir şey katıyoruz. Maç kondisyonumuzu geliştiriyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. İnşallah çok iyi sonuçlar alacağız.” sözleriyle takımın motivasyonunu aktardı.

Tilbe Şenyürek ise, 2025 Avrupa Şampiyonası’na hazırlık sürecinde eksiklerini tamamlamaya çalıştıklarını ifade etti. Dördüncü hazırlık maçını oynadıklarını hatırlatan Şenyürek, “Hazırlık sürecinde bazı mağlubiyetler yaşadık. Bugün ilk galibiyetimizi aldık ama bizim için önemli olan basketbolumuzu olabildiğince geliştirebilmek. Birbirimize uyum sağlamaya çalışıyoruz. Yeni arkadaşlar var. Birbirini tanıyan insanlar var ama uzun süredir görüşmüyoruz. Bunun gerçekten de dezavantajı var.” dedi. Ayrıca, takımın yaşadığı zorluklardan da bahsetti. “Hocamız talihsiz bir kaza geçirdi. Antrenmanlarda istediği gibi efektif olamıyor. Bunun da biraz sıkıntısını yaşadık ama biz basketbolumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bence çok iyi yoldayız.” ifadesiyle takım ruhunu vurguladı.

GALİBİYET SEVİNCİ VE GELECEK HEDEFLERİ

Litvanya karşısında elde edilen galibiyetin önemi üzerine konuşan Tilbe Şenyürek, “Çok rotasyonlu oynadığımız için maçta iniş çıkışlar oluyor. Basketbolumuzu oturtabilsek ve istediğimiz şeyleri biraz netleştirebilirsek bu maç daha farklı olurdu.” değerlendirmesini yaptı. Şenyürek, hedeflerinin eksikleri gidermek ve uyum içerisinde şampiyonaya daha hazır gitmek olduğunu belirtirken, bu sürecin zorluklarına rağmen takım olarak olumlu bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.