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A Milli Kadın Basketbol Takımı, TBF Başkanı İle Bir Araya Geldi

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI İLE TOPLANTI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Türkoğlu ve ekibi, 18-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan ay-yıldızlı ekibe başarı dileklerinde bulundu.

Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Basketbol Gelişim Merkezi’nde sürdüren ay-yıldızlılar, yarın son antrenmanlarını tamamlayacak. Ardından 16 Haziran Pazartesi günü Yunanistan’a hareket edecekler. Bu hazırlık döneminde takımın hedefi, en iyi performansı sergileyerek uluslararası arenada başarılı sonuçlar almak.

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