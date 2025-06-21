A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan’ı Yendi. Çeyrek Finale Yükseldi

BAŞARILI SON MAÇ VE ÇEYREK FİNALE YÜKSELİŞ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki 3. ve son karşılaşmasında Yunanistan’ı 83-72 yenerek ikinci sırayı elde etti ve çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek finalde B Grubu’nu temsil eden İtalya ile Litvanya arasında oynanan maçın galibiyle mücadele edecek.

MAÇIN DETAYLARI VE HAKEMLER

Karşılaşma, Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda gerçekleşti. Maçta görev alan hakemler ise Ariadna Chueca (İspanya), Julio Anaya (Panama) ve Peter Praksch (Macaristan) oldu. Yunanistan takımında Pavlopoulou 16, Christinaki 2, Parks 15, Spanou 20, Fasoula 14, Krimili 3, Nikolopoulou 2, Louka, Bosgana ve Karlafti yer aldı. Yunan ekibinin başantrenörü Petros Prekas olarak belirlendi. Türkiye takımında ise Alperi Onar 14, Sevgi Uzun 11, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 19, McCowan 10, Gökşen Fitik 14, Elif Bayram 6 ve Derin Erdoğan ile Sinem Ataş mücadele etti. Türkiye’nin başantrenörü ise Ekrem Memnun.

PERİYOT KALEMLERİ

1. periyot Türkiye’nin 21-17’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Devre sonunda Türkiye’nin skoru 35-43 olarak belirlendi. 3. periyotta Türkiye yine üstünlüğü elinde bulundurdu ve skoru 59-62’ye taşıdı.

İstanbul’da oynanan bu önemli karşılaşma, Türkiye’nin uluslararası basketboldaki başarısının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.