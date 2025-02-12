A Milli Kadın Futbol Kadrosu Açıklandı

HAZIRLIKLAR RİVA’DA SÜRECEK

16 Şubat Pazar günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek olan Ay-Yıldızlılar, hazırlık süreçlerini Riva’da gerçekleştirecek. Milliler, 21 Şubat Cuma günü Dublin’de yer alan Tallaght Stadı’nda saat 22.30’da B Ligi 2. Grup ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

YUNANİSTAN MÜSABAKASI PENDİK’TE

25 Şubat Salı günü Pendik Stadyumu’nda saat 19.00’da B Ligi 2. Grup ikinci maçında Yunanistan’ı ağırlayacak olan Ay-Yıldızlılar, bu iki önemli karşılaşmaya yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler bulunuyor: KALECİ: Selda Akgöz, Ezgi Çağlar, Gamze Nur Yaman.