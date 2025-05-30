A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda’ya Yenildi

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI İRLANDA CUMHURİYETİNE MAĞLUP OLDU

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı ve sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Grubun 5. karşılaşması için Esenler Erok Stadı’nda oynanan bu mücadele, ay-yıldızlılar açısından istenen sonuçla bitmedi.

GOLLER VE MAÇIN ÖYKÜSÜ

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın tek golünü, 49. dakikada Kader Hançar kaydetti. Ancak karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında İrlanda Cumhuriyeti, skoru değiştiren iki gol attı. 80. dakikada Busem Şeker’in kendi kalesine attığı gol, maçın seyrini değiştirdi. 89. dakikada ise Emily Murphy, İrlanda Cumhuriyeti’nin galibiyetini perçinleyen diğer golü atarak takımını öne geçirdi.