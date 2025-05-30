A Milli Kadın Futbol Takımı Yenildi

MAÇ SONUCUNDA ŞOK GOLLER

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’taki mücadelesinde İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı ve 2-1’lik skorla mağlup oldu. Esenler Erokspor Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmada, ay-yıldızlı ekip, 49. dakikada Kader Hançar’ın bulduğu golle öne geçti.

İrlanda Cumhuriyeti, 80. dakikada Busem Şeker’in kendi kalesine attığı golle durumu eşitledi. Müsabakanın son anlarında, 89. dakikada Emily Murphy’nin kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti, maçı 2-1 kazanmayı başardı. Bu sonuçla İrlanda Cumhuriyeti puanını 12’ye çıkararak 2. sıraya yerleşti. Türkiye ise 3 puanla 3. basamakta kalmaya devam etti.

SLOVENYA’NIN GALİBİYETİ

Gruptaki diğer maçta Slovenya, Yunanistan’ı 2-0’lık skorla geçerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Bu sonuçlar, grup dinamiklerini oldukça etkiledi ve takımlar arasındaki rekabeti artırdı.