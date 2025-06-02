A Milli Kadın Futbol Takımı Yunanistan’a Gidiyor

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’taki altıncı ve son maçında yarın Yunanistan’a misafir olacak. Theodoros Vardinogiannis Stadı’ndaki mücadele, saat 20.00’de başlayacak. Bu karşılaşmada düdük, Fransa Futbol Federasyonu’ndan hakem Maika Vanderstichel çalacak.

GRUP PERFORMANSI

Ay-yıldızlı takım, grubundaki son maçında konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti’ne 2-1 yenildi. B Ligi 2. Grup’ta oynadığı 5 karşılaşmadan 1 galibiyet elde eden milliler, 4 kez mağlup oldu. Topladıkları 3 puan ile grupta 3. sırada yer alıyorlar.

KADRODAKİ İSİMLER

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın aday kadrosu şu futbolculardan oluşuyor: Kaleciler: Selda Akgöz (ABB FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş United Payment), Gamze Nur Yaman (Galatasaray), Defne Sarıoğlu (Union Berlin). Defans: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç, Kezban Tağ, İlayda Civelek (Beşiktaş United Payment), Gülbin Hız (ABB FOMGET), Eda Karataş (Galatasaray), Dilan Bora (Trabzonspor), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Fatma Şakar (Union Berlin). Orta saha: Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş United Payment), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (Beylerbeyi), Başak İçinözbebek (ABB FOMGET), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi). Forvet: Melike Öztürk (Fatih Vatanspor), Kader Hançar (Beylerbeyi), Melike Pekel (St. Pölten), Neslihan Demirdögen (ALG Spor).