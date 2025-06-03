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A Milli Kadın Futbol Takımı, Yunanistan’ı Yenerek Galip Geldi

MAÇ SONUCU VE GALİBİYET

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’taki altıncı ve son karşılaşmasında deplasmanda Yunanistan’ı 1-0 mağlup ediyor. Girit Adası’nda bulunan Theodoros Vardinogiannis Stadı’nda gerçekleştirilen mücadelede, 16. dakikada Ebru Topçu tarafından kullanılan bir penaltı atışından faydalanamayan ay-yıldızlılar, 42. dakikada Kader Hançar’ın kaydettiği golle öne geçiyor.

Gruptaki diğer karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti, kendi sahasında Slovenya’yı 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde ediyor. Yunanistan’ı yenerek B Ligi 2. Grup müsabakalarını 6 puanla üçüncü sırada tamamlayan milliler, gelecek sezon UEFA Uluslar B Ligi’nde yer alabilmek adına UEFA Uluslar C Ligi’nden gelecek bir ekip ile ekim ayında iki ayaklı play-out maçı oynayacak.

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