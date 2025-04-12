A Milli Kadın Hentbol Takımı, Yarın Amasya’da Maç Yapacak

A MİLLİ KADIN HENTBOL TAKIMI, İDDİALI HAZIRLIK YAPIYOR

A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın Avusturya ile karşılaşacakları 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur play-off rövanş maçı için güçlü bir hazırlık süreci geçirdi. Millilerin, yarın saat 19.00’da Amasya Spor Salonu’nda Avusturya ile yapacağı bu mücadele, büyük bir öneme sahip. İlk maçı 39-26’lık bir skorla kaybeden milli takım, rakibini 8 veya daha fazla farkla mağlup ederse, tarihinde ilk kez Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak.

BASIN TOPLANTISINDA HEDEFLERİ PAYLAŞILDI

Amasya’da gerçekleşen basın toplantısında milli oyuncu Asli İskit Çalışkan, “Biz tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası’na katılan bir ekibin parçasıyız. Dünya Şampiyonası için de bu bir ilk olabilir. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İmkansız değil. Amasya’nın seyircisinin desteğini arkamıza alırsak o rüzgarla birlikte adım adım maçı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, milli oyuncu Nur Ceren Akgün Göktepe, Avusturya’daki maça iyi başladıklarını ancak sonunu getiremediklerini belirterek, “Rövanş maçında elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.

RİSK ALARAK GALİBİYET HEDEFİ

Maç öncesi oyuncularına güvendiğini vurgulayan A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes ise, “Bu maçta Avusturya’yı 8 golle yenmemiz gerektiği için risk alacağız” şeklinde konuştu. Takımın motivasyonu ve hazırlığı, Amasya’daki maç öncesinde oldukça yüksek.