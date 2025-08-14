A Milli Kadın Takım 16. Sırada

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI ULUSLARARASI SIRALAMADA YÜKSELDİ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 392 puanla 16. sırada yer aldı. FIBA, kıtasal kupa turnuvalarının sona ermesinin ardından güncellenmiş dünya sıralamasını paylaştı.

ZİRVEDE ABD YER ALIYOR

FIBA Amerika Kupası’nı kazanan ABD, zirvedeki yerini koruyor. Avustralya ikinci, Fransa ise üçüncülüğünü sürdürüyor. Sıralamada dikkate değer bir değişim yaşandı. Arka arkaya FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) şampiyonluğu yaşayan Belçika, İspanya’nın önüne geçerek beşinciliğe yerleşti. Türkiye ise bu sıralamada bir basamak yükselerek 16. sırada 392 puan ile kendine yer buldu.

İLK 20’DEKİ ÜLKELER

Dünya sıralamasında ilk 20’de yer alan ülkeler ve puanları şu şekilde sıralanıyor: 1. ABD: 880,9 puan, 2. Avustralya: 719,6 puan, 3. Fransa: 719,2 puan, 4. Çin: 712,7 puan, 5. Belçika: 702,1 puan, 6. İspanya: 698,2 puan, 7. Kanada: 661,6 puan, 8. Nijerya: 640,1 puan, 9. Brezilya: 637,8 puan, 10. Sırbistan: 615,2 puan, 11. Japonya: 613,3 puan, 12. Almanya: 602,4 puan, 13. Porto Riko: 534,3 puan, 14. İtalya: 477,6 puan, 15. Kore: 474,7 puan, 16. Türkiye: 392 puan, 17. Çekya: 389,2 puan, 18. Mali: 343,7 puan, 19. Kolombiya: 331,6 puan, 20. Macaristan: 325,2 puan.