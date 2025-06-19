A Milli Kadın Takımı 91-67 Kazandı

MAÇIN BAŞLANGICI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan’ın Pire kentinde yer alan A Grubu’ndaki ikinci mücadelesinde İsviçre’yi 91-67 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Ay-yıldızlılar, maça hızlı bir başlangıç yaparak 9-0’lık bir seri ile ilk periyodu 27-13 önde kapadı.

İKİNCİ PERİYOTUN DURUMU

İlk yarının devamında Milli Takım, 2’nci periyoda da etkili bir şekilde başladı. Bu çeyreğin ortalarına doğru özellikle üç sayılık atışlarda beklenen isabet oranını yakalayamadı fakat, ilk yarının bitimine 1 dakika 38 saniye kala Sevgi Uzun’un üçlüğüyle soyunma odasına 51-34 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ PERİYOTLAR

Maçın üçüncü periyoduna karşılıklı sayılarla girildi ve milliler bu periyodu 68-53 önde tamamladı. Son periyotta rakip takım toparlanarak sayılar buldu. Bitime 7 dakika 17 saniye kala Schwarz’ın basket faulü ile fark 10 sayıya düştü ve durum 62-72’ye geldi. Bu gelişmenin ardından özellikle McCowan’ın etkili performansıyla Türkiye, maçı 91-67 galip tamamladı.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN İSMİ

Milli takımda Teaira McCowan, 19 sayılık katkısıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Ayrıca, 12 ribaund alarak maçı double-double ile tamamladı.