A Milli Kadın Takımı, TBF ile Buluştu

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI’NDAN ZİYARET

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Türkoğlu, beraberindeki heyetle birlikte, 18-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan’ın ortaklaşa ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekibe başarılar diledi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Basketbol Gelişim Merkezi’nde sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın son antrenmanını yapıp 16 Haziran Pazartesi günü Yunanistan’a hareket edecek. Bu süreç içerisinde, takımın antrenörleri ve oyuncuları, turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun bir çalışma temposu içerisinde yer alıyor.