A Milli Kadın Voleybol Takım, Finale Yükseldi

Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nın yarı finalinde Japonya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, Japonya’yı 3-1 ile geçerek turnuvada yarı finale yükseldi. Milliler, karşılaşmayı 16-25, 25-17, 25-18 ve 27-25’lik setlerle kazandı. İlk kez finale yükselen A Milli Takım, kupa için finalde İtalya-Brezilya maçının galibiyetiyle karşılaşacak.

SON DÖNEM BAŞARILARI

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı da 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1 ile geçerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde de Japonya’yı geçerek tarihine ilk kez finale yazdı.

FİNAL VE ÜÇÜNCÜLÜK MÜSABAKALARI

Turnuvanın güçlü ekiplerinden, son organizasyonun bronz madalyalısı İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya’yı 3-0 yenerek üst tura yükseldi. Diğer çeyrek final mücadelesinde Brezilya, organizasyonda sürprizler yapan Fransa’yı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. İtalya-Brezilya mücadeleleri Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda TSİ 15.30’da başladıktan sonra, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçı 7 Eylül Pazar günü TSİ 15:30’da gerçekleştirilecek. Ayrıca, üçüncülük karşılaşması da pazar günü TSİ 11:30’da başlayacak.