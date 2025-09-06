A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Yarı Finalinde

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIKTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde güçlü rakibi ABD’yi 3-1’lik skorla geçerek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, final yolunda önemli bir mücadelede bugün, teknik direktör Ferhat Akbaş’ın yönettiği Japonya ile karşılaşacak. Türkiye-Japonya voleybol maçı ile ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE-JAPONYA MAÇI İÇİN HEYECAN DORUKTA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası’nda tarihi bir başarı kaydederek yarı finale erişti. Tayland’da devam eden bu turnuvada, ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya ile karşılaşacak. 6 Eylül 2025, Türkiye saatiyle 11.30’da gerçekleşecek bu mücadelede büyük bir heyecan bekleniyor. Tüm gözler, Filenin Sultanları’nın bu zorlu mücadelede alacağı sonuç üzerinde yoğunlaşmış durumda.

MAÇIN SRCESİ VE İZLEME DETAYLARI

Türkiye-Japonya yarı final maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 11.30’da başlayacak. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, finale yükselmek için sahaya kesin galibiyet hedefiyle çıkacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki voleybol tutkunları, bu mücadeleyi kaçırmamak için hazırlık yapıyor. Karşılaşma TRT 1 üzerinden canlı ve şifresiz yayınlanacak. Böylece herkes, Filenin Sultanları’nın heyecan dolu mücadelelerine evlerinden tanıklık edebilecek. Filenin Sultanları’nın bu birlikte canlı ve şifresiz izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

YARI FİNALDEKİ DİĞER MAÇ

Yarı finalin diğer karşılaşmasında İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanacak bu maç, Türkiye saatiyle 15.30’da başlayacak. Filenin Sultanları, Japonya’yı yenmesi durumunda, finalde İtalya ile Brezilya arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.