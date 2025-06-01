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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 VNL için Çin’de. Maçlar 4-8 Haziran’da Pekin’de

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI ÇİN YOLCUSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) ilk ayak karşılaşmaları için Çin’e gitmiş durumda. Ay-yıldızlı takım, VNL’nin ilk ayak müsabakalarında 4-8 Haziran tarihleri arasında Çin’in başkenti Pekin’de Fransa, Tayland, Polonya ve ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Millilerin maç programı şu şekilde düzenlenmiş: 4 Haziran Çarşamba TSİ 06.30 Fransa – Türkiye, 5 Haziran Perşembe TSİ 14.30 Türkiye – Tayland, 7 Haziran Cumartesi TSİ 10.00 Türkiye – Polonya ve 8 Haziran Pazar TSİ 14.30 Çin – Türkiye karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

KADRODAKİ İSİMLER

A Milli Takım’ın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Pasörler Elif Şahin ve Dilay Özdemir; Pasör Çaprazı Aleksia Karutasu; Smaçörler Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek ve Saliha Şahin; Orta Oyuncular Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık ve Aslı Kalaç; Liberolar Simge Aköz ile Eylül Akarçeşme. Bu takımın, VNL’de göstereceği performans merakla bekleniyor.

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