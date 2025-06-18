A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-0 Galip

MAÇIN DETAYLARI

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

TÜRKİYE: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Simge Aköz (Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Aslı Kalaç, Meliha Diken)

DOMİNİK CUMHURİYETİ: Brayelin Martinez, Gaila Lopez, Candida Arias, Yonkaira Pena, Jineliry Martinez, Yaneirys Rodriguez (Samaret Caraballo, Massiel Matos Duran, Alondra Tapla)

SETLER: 25-27, 19-25, 26-28

FİLENİN SULTANLARI GALİP GELDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) ikinci haftasında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-0 yenerek büyük bir başarı sağladı. İlk haftayı 4’te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftada Sinan Erdem Spor Salonu’nda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da saha kenarından izledi.

SET ANALİZİ VE MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın ilk setinde iki takım da art arda sayı buldu. A Milliler, setin başlarında 3 sayı geride kalmasına rağmen son anlarda gösterdikleri mücadele ile seti 25-27 kazanmayı başardı. İkinci sete 5-0’lık bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, bu üstünlüğünü sürdürerek seti 19-25 ile tamamladı. Üçüncü sette ise A Milliler, rakibi karşısında 28-26’lık bir skorla galip gelerek karşılaşmayı 3-0 ile sonlandırdı.

GELEN MAÇ VE HEDEF

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın saat 19.30’da Kanada ile karşılaşacak. Bu maç, takım için önemli bir aşama olacak.