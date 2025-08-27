A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-0 Kazandı

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleşen Dünya Şampiyonası kapsamında Kanada ile mücadele etti. Milliler, bu önemli karşılaşmayı 3-0 gibi farklı bir sonuçla kazanarak grubunu lider tamamladı.

LİDERLİK YOLUNDA ZAFER

Filenin Sultanları, Tayland’daki Dünya Şampiyonası’nda Kanada ile karşı karşıya geldi. Maç, Nakhon Ratchasima kentinde bulunan Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleştirildi ve milliler, karşılaşmayı 3-0’lık sonuçla kazanmayı başardı. İspanya ve Bulgaristan’ı da ilk iki karşılaşmasında aynı skorla mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasını lider tamamlayarak son 16 turuna adını yazdırdı.