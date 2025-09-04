A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, ABD’Yİ YENDİ

MAÇIN CANLI YAYINI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleştirilen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çerçevesinde ABD’yi 3-1 mağlup etti. Bu önemli karşılaşmanın canlı yayını, Havza’da dev ekran üzerinden yapıldı.
TAYVAN’DAKİ MAÇTA DESTEK
Havza Belediyesinin organizasyonu ile birlikte, vatandaşlar Tayvan’ın başkenti Bangkok’ta oynanan çeyrek final maçını, Kevser Parkı’ndaki LED ekrandan izledikleri sırada Türkiye Bayan Milli Voleybol Takımı’nın rakibini 3-1 yenmesiyle büyük bir coşku yaşadı.
Maçın sona ermesiyle birlikte Havzalılar, filenin sultanlarına olan desteklerini göstererek yarı final sevincini doyasıya kutladı.