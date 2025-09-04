Haberler

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, ABD’Yİ YENDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleştirilen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çerçevesinde ABD’yi 3-1 mağlup etti. Bu önemli karşılaşmanın canlı yayını, Havza’da dev ekran üzerinden yapıldı.

Havza Belediyesinin organizasyonu ile birlikte, vatandaşlar Tayvan’ın başkenti Bangkok’ta oynanan çeyrek final maçını, Kevser Parkı’ndaki LED ekrandan izledikleri sırada Türkiye Bayan Milli Voleybol Takımı’nın rakibini 3-1 yenmesiyle büyük bir coşku yaşadı.

Maçın sona ermesiyle birlikte Havzalılar, filenin sultanlarına olan desteklerini göstererek yarı final sevincini doyasıya kutladı.

TBMM Başkanvekili, Tarım Desteği Vurguladı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu ve görüşlerini paylaştı.
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hayvan Pazarlarını Açacak. Türkiye Yüzyılı’nı Birlikte İnşa Edeceğiz. Terörsüz Türkiye İçin Çalışıyoruz. Bayburt’ta Tarımsal Hasıla Artıyor. Destekler Sürecek,...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır'da yeni hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu.

