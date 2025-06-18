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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti’ni yendi

FIVB VOLEYBOL MİLLİLER LİGİ’NDEKİ MAÇTA GERİ DÖNÜŞ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 2. etabında İstanbul’da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Filenin Sultanları, bu önemli maçı 3-0’lık skorla galip tamamladı.

ZEHRA GÜNEŞ’İN GÖZLÜK KULLANMASI DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmada en çok dikkat çeken detaylardan biri, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda Zehra Güneş’in gözlük takması oldu. Yıldız sporcu, mücadele sırasında koruyucu gözlükle sahada yer aldı. Zehra Güneş’in gözlük takma nedeni ise antrenmanda aldığı top darbesi sonrası göz etrafında oluşan şişlik olarak belirlendi. Bu olay sonrasında milli voleybolcunun gözünde hafif kızarıklık bulunduğu da gözlemlendi.

ZEHRA GÜNEŞ’İN AÇIKLAMALARI

Maç sonunda konu hakkında değerlendirme yapan Zehra Güneş, “Antrenmanda top geldi gözüme. Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim ama kısa bir süre sonra gelecek. Ben durmak istemedim, devam etmek istedim.” şeklinde açıklama yaptı.

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