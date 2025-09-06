A Milli Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi

FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BELİRLENDİ
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın finaldeki rakibi belli oldu. Şampiyonanın yarı finalinde İtalya, güçlü rakibi Brezilya ile mücadele etti. İtalya, zorlu geçen maçta Brezilya’yı 3-2 yenerek finale gitme hakkını elde etti.
FİNAL MAÇI TARİHİ
Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları’nın final mücadelesi 7 Eylül Pazar günü saat 15:30’da başlayacak.