A Milli Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi

FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BELİRLENDİ

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın finaldeki rakibi belli oldu. Şampiyonanın yarı finalinde İtalya, güçlü rakibi Brezilya ile mücadele etti. İtalya, zorlu geçen maçta Brezilya’yı 3-2 yenerek finale gitme hakkını elde etti.

FİNAL MAÇI TARİHİ

Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları’nın final mücadelesi 7 Eylül Pazar günü saat 15:30’da başlayacak.

Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kiraladı

Trabzonspor, Beşiktaşlı Arnavut futbolcu Ernest Muçi’yi bir yıl kiralayarak, satın alma opsiyonunu da belirledi. Kiralama bedeli 1 milyon avro, opsiyon ise 8.5 milyon avro olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’ya hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrası devletin tüm kurumlarının özveriyle 24 saat boyunca çalıştığını vurguladı.

