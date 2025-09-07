A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB finalini kaybetti

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI FİNALDE İKİNCİ OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya’ya 3-2 mağlup olarak ikinci olurken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, karşılaşma sonrasında hem teşekkür etti hem de özür diledi. Bu durumun kendilerini üzdüğünü belirten Üstündağ, “Maalesef gümüş madalya aldık, çok üzüldük, halkımızı da üzdük. Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz. Final oynadık, bize altın madalya yakışırdı” şeklinde konuştu.

KADIN VOLEYBOLUNUN GELİŞİMİ

Takımın sergilediği performansa vurgu yapan Üstündağ, “Türk voleybolunun geldiği nokta alkışı hak ediyor. Madalyasız bir turnuvamız kalmadı. 2028’de de umarım kürsüde olacağız. Takımımla gurur duyuyorum, gençlere çok güzel bir rol model oldular” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA TARAFTARLA BULUŞMA

Filenin Sultanları’nın İstanbul’a dönerken taraftarlarıyla buluşacağını da açıklayan Üstündağ, “Arkadaşlar hazırlık yapıyor. Herhalde olacak. Galataport’ta taraftarımızla buluşacağız” şeklinde konuştu.