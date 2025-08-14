A Mİllİ KAdın VOleybol TAkımı, FIVB ŞAmpiyonasına Katılacak

FİLENİN SULTANLARININ KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland’da gerçekleşecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için kadrosunu belirledi. Takım, E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak.

PAZARLAR VE SMAÇÖRLER

Duyurulan kadroda yer alan pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin olarak belirlendi. Pasör çaprazı pozisyonunda ise Melissa Vargas bulunuyor. Takımın smaçörleri arasında Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek ve İlkin Aydın yer alıyor.

ORTA OYUNCULAR VE LİBEROLAR

Orta oyuncu olarak Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç ve Sinead Jack-Kısal görev alacak. Liberolar ise Gizem Örge ile Eylül Akarçeşme Yatgın’dan oluşuyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu zorlu turnuvada göstereceği performansla büyük bir heyecan yaratmayı hedefliyor.