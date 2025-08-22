A Milli Kadın Voleybol Takımı İspanya ile karşılaşacak. Başantrenör Santarelli, kolay olmayacağını belirtti. Gizem Örge hedefe adım adım gitmek istiyor

DÜNYA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesinde yaptığı açıklamada, “İlk maçımız İspanya’ya karşı olacak. İspanya’ya büyük bir saygımız var. Kolay bir maç olmayacak. Eğer öyle düşünürsek bu gerçekten büyük bir hata olur.” dedi. Daniele Santarelli ile deneyimli milli libero Gizem Örge, yarın Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanacak İspanya maçı için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Santarelli, hazırlıkların iyi geçtiğini ve antrenmanlarla birlikte boş zamanlarda dinlenme fırsatı bulduklarını belirtti.

İtalyan başantrenör Santarelli, E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada gibi güçlü takımlarla mücadele edeceklerini hatırlatarak, “Grubumuzun iyi takımlarla dolu olduğunu biliyoruz. İspanya çok hızlı oynuyor ve iyi bildiğimiz bazı oyuncuları var. Bu mücadelenin Dünya Şampiyonası’nın ve grubumuzun ilk maçı olması nedeniyle burada iyi oynamamız gerekiyor. Her takım burada önemli ve en iyi voleybolunu oynamak istiyor.” ifadelerini kullandı.

Deneyimli libero Gizem Örge ise Dünya Şampiyonası’nın başlamasıyla heyecanlı olduklarını ifade ederek, “Organizasyonda yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum. Ülkemize madalyayla hatta şampiyonlukla dönmek istiyoruz. Bu nedenle bütün yaz boyunca özverili şekilde çalıştık. FIVB Milletler Ligi’ni istediğimiz sonuçla bitiremedik. Ancak Dünya Şampiyonası’na takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlarla ülkemize mutlu şekilde dönmek istiyoruz.” dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Takımın kadrosu ise şu şekildedir: Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin; Pasör çaprazı: Melissa Vargas; Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın; Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal; Liberolar: Gizem Örge, Eylült Akarçeşme.

Şampiyona maç programı ise şöyle sıralanıyor: Yarın: TSİ 15.30 Türkiye-İspanya; 25 Ağustos Pazartesi: TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan; 27 Ağustos Çarşamba: TSİ 12.00 Türkiye-Kanada.