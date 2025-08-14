Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosu Açıklandı

FIVB KADINLAR DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI KADROSU AÇIKLANDI

22 Ağustos ile 7 Eylül tarihleri arasında Tayland’da gerçekleşecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu belirlendi. E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin sporcuları şu şekilde sıralandı:

KADRODAKİ PASÖRLER VE PASÖR ÇAPRAZLARI

Sporcu kadrosundaki pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin olarak belirlenirken, pasör çaprazı pozisyonunda ise Melissa Vargas yer alıyor.

SMAÇÖR VE ORTA OYUNCULAR

Takımın smaçörleri arasında Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek ve İlkin Aydın yer alıyor. Orta oyuncular ise Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç ve Sinead Jack-Kısal olarak belirlendi.

LİBEROLAR

Kadroda yer alan liberolar ise Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme. Bu oyuncular, milli takımın başarıları için önemli bir görev üstlenecek.

ÖNEMLİ

