A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya’yı yendi

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleşen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda son 16 turu mücadelesinde Slovenya’yı 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Milliler, Dünya Şampiyonası’nda üst üste ikinci kez çeyrek finale geçiyor.

SON DAKİKA MAÇ DETAYLARI

Türk milli takımı, 4 Eylül Perşembe günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Oyun, Bangkok’taki Indoor Stadium Huamark’ta oynanacak. Hakemlik görevini Arjantin’den Noemi Karina Rene ve Hırvatistan’dan Ksenija Jurkovic üstlenecek.

Türkiye’nin maç kadrosunda Yaprak, Eda, Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas ve Gizem (L) isimleri bulunuyor. Yedek oyuncular arasında ise Hande, Elif, İlkin, Aslı ve Jack-Kısal var. Slovenya takımında ise Lorber Fijok, Milosic, Zatkovic, Sillah, Planinsec, Mori Pavlovic ve Juric (L) yer alıyor. Yedekte ise Godec, Haluzan Sagadin, Siftar ve Frelih yer almakta. Müsabakanın set sonuçları ise 30-28, 25-13, 29-27 olarak belirlendi. Toplam süre 90 dakika sürdü.

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

