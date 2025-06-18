A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL’de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak

MİLLİ TAKIM DOMİNİK CUMHURİYETİ İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında yarın İstanbul’da Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Milliler, bu tarihi organizasyonda saha avantajını kullanarak, yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 19.30’da başlayacak karşılaşmaya hazırlanıyor.

Filenin Sultanları’nda yer alan Zehra Güneş, antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi sebebiyle göz etrafında bir şişlik meydana geldi. Ancak Zehra, bu durumla ilgili hayranlarına umut veren bir mesaj paylaştı ve hızla iyileştiğini ifade etti. Zehra, bir sonraki antrenmanlarda koruyucu gözlük takarak idmanlarına devam etti.

HAYRANLARDAN DESTEK GELDİ

Milli voleybolcu, yaptığı paylaşımda, “Güzel dilekleriniz için teşekkürler, hızla iyileşiyorum, VNL’de görüşmek üzere” notunu düştü. Zehra’nın bu açıklaması, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve destek mesajları aldı.