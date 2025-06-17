A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL’de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak

AMİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DOMİNİK CUMHURİYETİ İLE KARŞILAŞIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında yarın İstanbul’da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Bu organizasyon tarihte ilk kez İstanbul’da düzenleniyor ve milliler, maçta saha avantajını kullanacak. Millilerin yarınki maçı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 19.30’da başlayacak.

ZEHRA GÜNEŞ’İN DURUMU VE AÇIKLAMASI

Filenin Sultanları’nda yer alan Zehra Güneş, antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi sonrası gözünün etrafında şişlik oluştu. Bir sonraki antrenmanlara ise Zehra, koruyucu gözlük ile katıldı. Milli voleybolcu konuyla ilgili, hayranlarının endişelerini yatıştıracak bir açıklama yaptı. Zehra, paylaşımında “Güzel dilekleriniz için teşekkürler, hızla iyileşiyorum, VNL’de görüşmek üzere” notunu düştü.