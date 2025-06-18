A Milli Kadın Voleybol Takımı, Yarın Dominik Cumhuriyetiyle Karşılaşacak

MAÇ ÖNCESİ ZEHRA GÜNEŞ’İN DURUMU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin ikinci hafta ilk maçında yarın İstanbul’da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Millilerin bu önemli maçı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 19.30’da başlayacak. Bu organizasyon tarihi bir ilk olarak İstanbul’da gerçekleştirilecek ve ev sahibi avantajını kullanma fırsatı sunacak.

ANTRAINMANDA YAŞANAN DİSKALİFİYE DÜŞÜNCELERİ

Filenin Sultanları’nda Zehra Güneş, antrenmanda yüzüne aldığı bir top darbesi sonucunda gözünün çevresinde bir şişlik oluştu. Bu durum, hayranları arasında endişe yarattı. Ancak Zehra, durumu hakkında hayranlarını rahatlatan bir açıklama yaparak, “Güzel dilekleriniz için teşekkürler, hızla iyileşiyorum, VNL’de görüşmek üzere” notunu paylaşarak durumunun iyiye gittiğini belirtti.

KORUYUCU GÖZLÜK KULLANIMI

Yaşanan bu talihsiz olay sonrası bir sonraki antrenmanlara koruyucu gözlük ile katılan Zehra Güneş, maçta yer alıp almayacağı konusundaki belirsizlikleri de ortadan kaldırmak için hayranlarını bilgilendirmiş oldu. Oynamayı hedefliyor ve mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor.