A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya’ya Yenildi

MAÇIN KAYBEDİLMESİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki final mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Maçın başından itibaren heyecan dolu geçen mücadele, setlerdeki 2-2’lik eşitlikle karar setine uzandı. Millilerimiz, altın seti 15-8’lik skorla kaybetti ve İtalya karşısında 3-2’lik sonuçla dünya ikinciliği elde etti.

TARİHİ BAŞARI

Bu sonuç, Ay-yıldızlı takımın Dünya Şampiyonası tarihindeki ilk gümüş madalyasını kazanması anlamına geliyor. Setler ise şu şekilde sonuçlandı: 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8. Maçın süresi ise toplamda 1 saat 46 dakika sürdü.