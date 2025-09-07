Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya’ya Yenildi

MAÇIN KAYBEDİLMESİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki final mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Maçın başından itibaren heyecan dolu geçen mücadele, setlerdeki 2-2’lik eşitlikle karar setine uzandı. Millilerimiz, altın seti 15-8’lik skorla kaybetti ve İtalya karşısında 3-2’lik sonuçla dünya ikinciliği elde etti.

TARİHİ BAŞARI

Bu sonuç, Ay-yıldızlı takımın Dünya Şampiyonası tarihindeki ilk gümüş madalyasını kazanması anlamına geliyor. Setler ise şu şekilde sonuçlandı: 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8. Maçın süresi ise toplamda 1 saat 46 dakika sürdü.

Kiracı Selçuk K Gözaltına Alındı

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir kiracı, evinde yangın çıkardı ve eşyalarını balkondan fırlattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.
Aksaray’da Kavga, Baba Ve Oğul Saldırdı

Aksaray'da iki grup arasındaki tartışma, baba ve oğulun polise saldırmasıyla büyüyerek 4 yaralı ve 7 gözaltı ile sonuçlandı.

