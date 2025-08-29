A Milli Takım, 92-78 Kazandı

EUROBASKET 2025 HEYECANI SÜRÜYOR

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) heyecanı oldukça yoğundur. A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu ikinci maçında Çekya ile karşılaştı. Arena Riga’da gerçekleşen mücadelede ay-yıldızlılar, 92-78’lik skorla galibiyet elde etti.

İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADILAR

Karşılaşmanın ilk periyodunda Çekya, güçlü bir performans sergiledi. A Milli Takım, Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altında etkili olmasına rağmen, Çekya dış atışlardan 6 isabet bularak, 8 sayılık bir farkla ilk çeyreği 27-21 önde kapadı. Fakat ay-yıldızlılar, ikinci periyoda daha iyi bir başlangıç yaparak, Çekya’nın ilk sayısına rağmen 14-0’lık bir seri ile 16. dakikada 35-28’lik avantajı yakaladı. Türkiye, bu üstünlüğü koruyarak soyunma odasına 45-37 önde girdi.

KAZANAN TARAF AY-YILDIZLAR OLDU

Üçüncü periyotta, Çekya oyunu dengelemeye çalıştı ancak Cedi Osman’ın skorer oyunuyla Türkiye, farkı artırmayı başardı ve son bölüme 72-62 önde girdi. Son periyotta, Alperen Şengün’ün etkili performansıyla farkı 18 sayıya kadar çıkararak karşılaşmayı 92-78’lik sonuçla tamamladı.

Millilerde Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani, totalde 60 sayıya katkı sağlayarak galibiyete önemli bir destek verdi. Alperen Şengün, bu maçta 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asist ile etkileyici bir performans gösterdi.

GİZLİ RAKİP PORTEKİZ

A Milli Takım, A Grubu’ndaki üçüncü karşılaşmasında yarın saat 21.15’te Portekiz ile mücadele edecek.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Türkiye:

Larkin 5, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16, Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 4, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 2

Çekya:

Sehnal 9, Kyzlink 9, Krejci 3, Zidek 9, Kriz 4, Hruban 7, Peterka 23, Bohacik 8, Krivanek 4, Balint, Svoboda 2

1. Periyot: 21-27

Devre: 45-37

3. Periyot: 72-62

Beş faulle çıkan: 35.59 Krejci (Çekya)