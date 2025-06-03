A Milli Takım, ABD’de

EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARI

2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, oynayacağı özel maçlar için ABD’ye ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul’dan kalkan özel uçağı ile yerel saatle 02.10’da Massachusetts eyaletindeki Boston Logan Havalimanı’na iniş yaptı. Milli takım kadrosu, havalimanında kendilerini bekleyen otobüsle oteline geçti. Otel girişinde az sayıda Türk taraftar, milli futbolcuları karşıladı ve imza alma fırsatı buldu.

MİLLİ TAKIMIN ANTRENMAN PROGRAMI

Ay-yıldızlı ekip, ABD’deki ilk antrenmanını bugün TSİ 23.45’te gerçekleştirecek. Hazırlıklarına 6 Haziran’a kadar Boston’da devam edecek olan milli takım, daha sonra ABD ile oynayacağı maçı için Hartford’a otobüsle geçecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 02.15’te Pratt & Whitney Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek. ABD-Türkiye karşılaşması 7 Haziran’da TSİ 22.40’ta başlayacak.

MEKSİKA MAÇI HAZİRLIKLARI

Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maç olan Meksika karşılaşması için 8 Haziran’da Kuzey Carolina’ya hareket edecek. 9 Haziran Pazartesi günü saat 21.00’de Kenan Stadı’nda teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu basın toplantısı yapacak. A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Meksika ile tarihteki ilk karşılaşmasına 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00’te çıkacak. Milli takım, Meksika maçının ardından İstanbul’a dönüş yapacak.