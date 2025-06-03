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A Milli Takım, ABD’de Çalışmalara Devam Ediyor

A MİLLİ TAKIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

A Milli Takım, 7 Haziran’da ABD ile 11 Haziran’da Meksika ile yapacağı özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri’ne vararak antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman programına, davet edilen yeni isimlerden Mustafa Eskihellaç da katıldı. Ancak, sakatlıkları nedeniyle ABD’ye getirilmeyen Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu, yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı sakatlık sonrası tedavi sürecinde olan Hakan Çalhanoğlu, kafilede yer almadı.

Milliler, New England Revolution’ın sahasında gerçekleştirdikleri çalışmada önce ısınma hareketlerini yaptı. Daha sonra pas çalışmaları, istasyon antrenmanları ve taktik denemeler gerçekleştirdi. Kaleciler, takımın geri kalanından ayrı olarak antrenman yapmayı tercih etti. Bu süreç, takımın hazırlıklarını daha da kuvvetlendiriyor.

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