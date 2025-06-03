A Milli Takım, ABD’ye Geldi

A MİLLİ TAKIM ABD’YE ULAŞTI

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelelerine hazırlanan A Milli Futbol Takımı, planladığı özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri’ne geldi. Ay-yıldızlı takım, İstanbul’dan havalanan özel uçakla yerel saatle 02.10’da Massachusetts eyaletindeki Boston Logan Havalimanı’na iniş yaptı. Milliler, havalimanında kendilerini bekleyen otobüsle kalacakları otele geçti. Otel girişinde, az sayıda Türk taraftar takım oyuncularını karşıladı ve futbolcular, destek veren taraftarlara imza verdi.

MİLLİ TAKIMIN HAZIRLIK PROGRAMI

Ay-yıldızlı ekip, ABD’deki ilk antrenmanını bugün TSİ 23.45’te gerçekleştirecek ve hazırlıklarını 6 Haziran’a kadar Boston’da sürdürecek. Daha sonra, ABD ile karşılaşmak için Hartford’a otobüsle geçecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ile kadrodan bir futbolcu, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 02.15’te Pratt & Whitney Stadı’nda basın toplantısı yapacak. Türkiye’nin ABD ile karşılaşması ise 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40’ta başlayacak.

MİLLİLERİN İKİNCİ MAÇ PROGRAMI

A Milli Takım, ABD kampındaki ikinci özel maçı Meksika ile oynamak için 8 Haziran’da Kuzey Carolina’ya hareket edecek. 9 Haziran Pazartesi günü, TSİ 21.00’de Kenan Stadı’nda teknik direktör Vincenzo Montella ve kadrodan bir futbolcu, bu karşılaşma için basın toplantısı düzenleyecek. Millilerin, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ortak ev sahibi Meksika ile tarihlerinde ilk kez karşılaşacağı maç, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00’te başlayacak. Milli takım ardından İstanbul’a dönüş yapacak.